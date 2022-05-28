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Окупанти відвели частину своїх кораблів у Чорному морі в укриття біля Криму, - ОК "Південь"

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Окупанти відвели частину своїх кораблів у Чорному морі в укриття біля Криму, - ОК "Південь"
П'ять російських кораблів у Чорному морі продовжують погрожувати завданням ракетних ударів по території України. Частина кораблів через шторм попрямувала в укриття біля окупованого Росією Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

"Шторм в Чорному морі змушує частину ворожого корабельного угруповання відтягнутися до місць укриття біля Криму, але два ракетні та три десантні кораблі продовжують виконувати функцію блокувальників судноплавства та погрожувати завданням ракетних ударів по території України", – йдеться в повідомленні. 

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Топ коментарі

  • JleXa BaCuJl6eB
    Гарпунами запахло . Ссыкотно.
  • три - пятнадцать
    миші в схованку? - мабуть таки знають іде зброя.
    а в кацапів 2гої мацкви на запіздячить нема?
    бо всі інші якись мелко-саратовські...
    я б ******** по Змеїному і кац мосту, але през в нас предатель і ніколи не віддасть такий наказ..
  • Олена Тихонова b920a9e0
    Москва була флагманом, отож не треба ля-ля.
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