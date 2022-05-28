Окупанти завдали удару з артилерії по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині, під обстріл потрапила територія церкви (оновлено)

Окупанти знову обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч і ранок з тривогами. У Криворізькому районі знову стріляли. Ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Є руйнування. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на своїй сторінці у Telegram повідомив, що під обстріл потрапила територія церкви в одному із сіл громади.

"Вночі окупанти обстріляли територію Зеленодольської громади. В одному з сіл під вогонь потрапила територія церкви: пошкоджено вікна, огорожу та ворота. Люди цілі, ніхто не постраждав.



Це вже другий випадок в нашій області, коли окупанти поцілили по храму. Гатять без розбору. Це все, що треба знати про "русский мир"", - йдеться в повідомленні.



Крім того зазначається, щов інших громадах Дніпропетровщини ніч минула тихо. Окупаційних військ в регіоні немає.