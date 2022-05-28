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Канцлер Австрії Негаммер попередив Путіна, що в "Газпрому" можуть забрати важливе сховище

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Канцлер Австрії Негаммер попередив Путіна, що в "Газпрому" можуть забрати важливе сховище
Канцлер Австрії Карл Негаммер попередив Володимира Путіна, що уряд Австрії забере в "Газпрому" велике підземне сховище в Гайдаху, якщо російський газовий монополіст його не використовуватиме.

Про це Негаммер заявив на пресконференції у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно питання газу, то воно було порушене Путіним - що всі поставки будуть повністю виконуватися. Я йому вказав на те, що якщо "Газпром" не використовуватиме сховище в Гайдаху, то втратить його, і воно буде передане в користування іншим постачальникам", - заявив Негаммер.

Зазначимо, що підземне газосховище в Гайдаху поблизу Зальцбурга є другим завбільшки у Центральній Європі. Воно може вмістити чверть річного запасу газу Австрії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канцлер Австрії Негаммер поставив Путіну "газовий ультиматум" - або заповнювати сховище у Зальцбурзі, або його конфіскують

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Обравши Зеленського на посаду президента українці своїми руками спровокували напад Путіна на Україну Вони не залишили йому жодного шансу не напасти на нас! Адже іншого такого довбойоба на посаді президента може уже й не виявиться!

  • Mykola Trofimenko
    Та не попереджати треба, а забирати і все
  • Sophia-Maria Duglass
    ‼️‼️‼️Кстати, крупнейший строительный концерн Австрии - Штрабаг , 30% акций купил Дерипаска и теперь он в курсе всех НЬЮАНСОВ ПРОЕКТОВ
    Strabag SE специализируется на строительстве промышленных, офисных и жилых зданий, дорог, туннелей и других коммуникаций. Среди крупнейших проектов компании - участок «Амстег» тоннеля Готард (самый длинный железнодорожный туннель в мире протяженностью 57 км) в Швейцарии, аэропорты в Мюнхене, Вене, Праге, Берлине, Софии.
    STRABAG SE входит в десятку крупнейших строительных компаний мира.[12] В Германии, Словакии, Румынии и Хорватии концерн является лидером строительного рынка. В Чехии, Австрии и Венгрии ему принадлежит второе место по объёмам выполняемых строительных услуг. В Польше он занимает третье место.
    ТО ЕСТЬ ГДЕ И КАК УСТРАИВАТЬ ДИВЕРСИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕС , в ФСБ в курсе
    ВОТ О ЧЕМ ДОЛЖЕН СЕЙЧАС ВОЛНОВАТЬСЯ КАНЦЛЕР

    КСТАТИ, Штрабаг с российского рынка не ушла и Дерипаска не выгнала
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