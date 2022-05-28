Канцлер Австрії Негаммер попередив Путіна, що в "Газпрому" можуть забрати важливе сховище

Канцлер Австрії Карл Негаммер попередив Володимира Путіна, що уряд Австрії забере в "Газпрому" велике підземне сховище в Гайдаху, якщо російський газовий монополіст його не використовуватиме.

Про це Негаммер заявив на пресконференції у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно питання газу, то воно було порушене Путіним - що всі поставки будуть повністю виконуватися. Я йому вказав на те, що якщо "Газпром" не використовуватиме сховище в Гайдаху, то втратить його, і воно буде передане в користування іншим постачальникам", - заявив Негаммер.

Зазначимо, що підземне газосховище в Гайдаху поблизу Зальцбурга є другим завбільшки у Центральній Європі. Воно може вмістити чверть річного запасу газу Австрії.

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