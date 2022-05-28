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Для поповнення своїх лав у Запорізькій області окупанти мобілізують людей з інвалідністю, - ОВА

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Для поповнення своїх лав у Запорізькій області окупанти мобілізують людей з інвалідністю, - ОВА
Для збільшення кількості своїх військових на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти беруть навіть людей з інвалідністю.

Про це інформує Запорізька ОВА у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Для поповнення своїх лав окупанти беруть навіть людей з інвалідністю. Про це СБУ розповіли полонені загарбники, яких з різними групами інвалідності росіяни "мобілізували" в ОРДЛО", - йдеться у повідомленні

За словами одного з окупантів, росіяни беруть до лави своїх збройних сил усіх, кого вдалося впіймати.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Алексей Первеев 0c647dc7
    Про мистецтво заголовка і володіння українською мовою:
    - читаю заголовок і складається враження, що мобілізують у Запорізькій області, WTF !
    - читаю текст і розумію, що мобілізували в лугандоні (не новина) а упіймали у Запорізькій області
    Фактично новина ні про що, один абзац із звіту Запорізької ОВА (посилання присутнє, там цікаво, до речі).
    Невже на Цензорі є норматив на кількість хоч якихось новин ? замість якості ?
  • Піаніст
    Так на підарасії прєзідєнт інвалід з дитинства, то шо ви хочете...
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