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Росії не вдається вирішити проблеми забезпечення окупаційних підрозділів, що перебувають на передовій, - ГУР

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Росії не вдається вирішити проблеми забезпечення окупаційних підрозділів, що перебувають на передовій, - ГУР
Росії не вдається вирішити проблеми забезпечення окупаційних підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів. Понад 3 тисячі тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.

"З початку військового вторгнення до України, війська матеріально-технічного забезпечення РФ вже задіяли понад 45 відсотків наявної автомобільної техніки. Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що захисники України вже знищили понад 2200 автомобілів та автоцистерн окупантів.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Петро Порошенко



    Ми спільно із Фондом Порошенка,

    @SpravaHromad
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    @braty_po_zbroi
    розгорнули велику волонтерську програму. І результатом цього є нова партія із 24 пікапів. Сьогодні ми забираємо 12 красунчиків для десантно-штурмових військ, а у вівторок приходить ще 12.
  • Amber
    Честь і хвала Петру Олексійовичу за його невпинну допомогу нашій арміі👍🏼👍🏼👍🏼❤️
  • Валентина Саюн
    ГУР,коли мости бахнете в Криму, а машини ,то і тракторні війська порахують. Відчуття що ГУР СБУ, Слуги не справжні.
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