Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 тис. осіб, 207 літаків, 174 гелікоптери, 1330 танків та 3258 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 28 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 30000 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1330 (+8) од,

бойових броньованих машин - 3258 (+12) од,

артилерійських систем - 628 (+5) од,

РСЗВ - 203 (+2) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків - 207 (+1) од,

гелікоптерів - 174 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+0),

крилаті ракети - 116 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+0) од,

спеціальна техніка - 48 (+0).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.