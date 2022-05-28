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Росія - штучне утворення. Її чекає розпад. Одразу після цього її слід роззброїти, - Данілов

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Росія - штучне утворення. Її чекає розпад. Одразу після цього її слід роззброїти, - Данілов
Після відходу від влади Путіна і розвалу Росії необхідно позбавити цю територію зброї, в тому числі і ядерної. Інакше збережеться небезпека для всього світу.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "каналу 24", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Данилов, Путіна прибере саме життя. "Це буде 100%. Я вже говорив не раз, що це буде при нашій пам'яті. Також і Росія розвалиться при нашій пам'яті", - сказав він.

Данилов впевнений, що Росія не зможе зберегтися, "тому що це штучне утворення". "Це станеться. Ми б дуже хотіли, щоб це сталося "вчора", але ще потрібно трохи почекати", - додав він.

За його словами, з Росії повинні прибрати зброю, в тому числі ядерну, оскільки дуже небезпечно залишати країну з ядерним озброєнням, яка може вести себе так, як вона вважає за потрібне, нехтуючи законами, ООН і всіма правилами і нормами, які сьогодні є.

"Це дуже-дуже небезпечно. Якщо хтось вважає, що там не з'явиться інший Путін, то, повірте, я вже говорив, їх там дуже багато бажаючих стати Путіним", - сказав секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Росії багато "путінів", тому його смерть нічого не змінить, - Данілов

Данилов нагадав, що є країни, які ніколи в житті ні на кого не нападали, а є держави, які постійно живуть в нападі на інші країни.

"Росія одна з тих, хто перебуває в постійному нападі на інші держави. Постійно пхають ніс і роблять замах на чужі території", - додав він.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А ви не бачите, що жодний сєпар не постраждав.
    Навіть шуфрича не набили.
    Церква МП і далі спокійно працює.
    Переслідувань зазнала лише прозахідна та проукраїнська частина суспільства і політикуму.
  • ПП Уксусов
    Данілов, з тебе прогнозист, як із Зельца музика...
    Займись поточними справами...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Краще скажи коли розпочнеться реальна дегнидизація України,коли будуть знищені кремлівські колаборантські гниди,на всіх шаблях держвлади,починаючи з Банкової та Грушевського ! Хто відповість за Чонгар,південь України і Маріуполь!!!)))
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