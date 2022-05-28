Німеччина не може виконати всіх побажань України щодо постачання зброї, - віцеканцлер Хабек
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Федеральний міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек відкинув звинувачення в тому, що Німеччина дуже неохоче допомагає Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Поки ми говоримо, українські солдати навчаються на Panzerhaubitze 2000. Тож у жодному разі не йде мова про те, що Німеччина нічого не постачає або постачає надто мало", - пояснив він.
За словами Хабека, Берлін не може виконати всіх побажань України, і "це створює певну напруженість".
"Я думаю, що звинувачення в тому, що Німеччина робить дуже мало, настільки ж помилкові, наскільки їх можна пояснити: неправда, тому що це не відповідає дійсності. І це можна пояснити тим, що, будучи найбільшою економікою в ЄС, ми є країною, від якої люди справедливо чекають багато чого, і тим, що в останні роки Німеччина надто некритично ставилася до російського уряду", - додав він.