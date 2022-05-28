Минулої доби з Луганщини вдалося евакуювати 31 мешканця, - Нацполіція

У п'ятницю з населених пунктів Луганської області було евакуйовано 31 мешканця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє Національна поліція України.

"Співробітники ГУНП у Луганській області та Управління патрульної поліції спільно з представниками Обласної військової адміністрації евакуювали з Луганщини 31 мешканця, зокрема 13 дітей. Серед евакуйованих й подружжя пенсіонерів, які самостійно навіть не можуть приготувати собі поїсти (…) Вже сьогодні всі евакуйовані переночують у безпеці та тиші", - йдеться в повідомленні.

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