Окупанти вивозять металопродукцію з Маріуполя, - Денісова

Слідом за викраденням українського зерна, окупанти вдалися до вивезення металопродукції з Маріуполя. Для цього вони розмінували частину морського порту міста.

Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Першим кораблем із Маріуполя до Ростова-на-Дону окупанти відправляють 3 тисячі тон металопродукції. Крім того, для більш зручного вивезення награбованого, окупанти почали відновлювати залізничне сполучення в Маріуполі та Волновасі.

До окупації на території порту знаходились до 200 тисяч тон металу та чавуну, вартість яких становить 170 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

Окупанти порушують IV Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни та статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - додала омбудсмен.

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