РФ оголосила про псевдогуманітарні маршрути в Чорному морі для цивільного судноплавства, - ВМС ЗСУ

Продовжуючи і далі нехтувати нормами міжнародного морського права, корабельні угруповання РФ продовжують блокувати цивільне судноплавство в акваторіях Чорного й Азовського морів, зробивши їх зоною ведення бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу у Facebook Військово-Морських сил Збройних сил України, в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря стоять два носії крилатих ракет РФ типу "Калібр" з сумарним залпом до 16 ракет.

"Водночас РФ цинічно оголошує про нібито безпечні маршрути в Чорному морі для цивільного судноплавства. Така заява є маніпуляцією. Країна-агресор не може бути гарантом безпеки, адже з перших днів повномасштабного вторгнення, в порушення норм безпеки цивільного судноплавства і міжнародного гуманітарного права РФ вела обстріли іноземних цивільних суден", - йдеться в повідомленні.

"Ми не будемо виконувати вигаданих правил країни-агресора, підлого вбивці та мародера. Україна є незалежною, демократичною і правовою державою, яка дотримується норм міжнародного права, у тому числі міжнародного Морського права", - наголосив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

У ВМС ЗСУ наголосили, що безпечними маршрутами можуть бути тільки ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни.

"Ми не граємо за підступними правилами ворога, який кожен день намагається знищити нас і нашу економіку, блокуючи судноплавство і обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Хоч би які "гуманітарні" ярлики вони на себе чіпляли, світ побачив справжнє обличчя РФ", - зауважив Неїжпапа.

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