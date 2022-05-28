Окупанти встановили мобільні душові палатки в Маріуполі, - Андрющенко
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Окупаційні війська в Маріуполі встановили в захопленому Маріуполі мобільні душові палатки.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Окупанти нарешті зрозуміли, що з водопостачанням не вийшло, встановили по місту мобільні душові палатки. Так Маріуполь стає наймобільнішим містом при росії - мобільні крематорії, мобільні зомбімобілі, мобільні душові.
Мобільність росії - нищення та мародерство", - наголосив він.