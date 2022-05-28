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Окупанти встановили мобільні душові палатки в Маріуполі, - Андрющенко

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Окупанти встановили мобільні душові палатки в Маріуполі, - Андрющенко
Окупаційні війська в Маріуполі встановили в захопленому Маріуполі мобільні душові палатки.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Окупанти нарешті зрозуміли, що з водопостачанням не вийшло, встановили по місту мобільні душові палатки. Так Маріуполь стає наймобільнішим містом при росії - мобільні крематорії, мобільні зомбімобілі, мобільні душові.

Мобільність росії - нищення та мародерство", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    З усього видно, що кацапи ретельно готувались до війни. І сухпаї датовані 2020 роком, і як швидко вони обживаються на наших територіях, як все завозиться.
    В мене великі питання до ГУР чи хто за цим мав спостерігати.
    СБУ місцевих кротів прогавило, частково тому що саме країну охоче зрадило, частково тому що займалось і продовжує бізнесом, переслідуванням політичних опонентів влади, тощо.
    І вже мовчу про повний провал зеленої команди як такої. Адже проспати масштабну війну це ще треба вміти.
  • Olexa Pluzh
    Насмілюся нагадати, що уся діяльність команди каломоя спрямована виключено на власне збагачення і має аналогічну з ОЗУ структуру. Тому просто не шукайте в сраці меду.
  • 4 Повістки
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