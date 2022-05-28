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Ахметов подасть до суду на Росію за знищення підприємств у Маріуполі, - Reuters

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Ахметов подасть до суду на Росію за знищення підприємств у Маріуполі, - Reuters
Бізнесмен Рінат Ахметов з першого дня російського вторгнення перебуває в Україні та впевнений, що Україна у цій війні переможе.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на слова бізнесмена, передає Цензор.НЕТ.

"Ахметов сказав, що він залишився в Україні від початку війни з Росією, додавши: "Ми віримо у нашу країну та віримо у нашу перемогу", - повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що SCM продовжує обслуговувати свої боргові зобов'язання. Енергокомпанія ДТЕК, яка належить Ахметову, реструктурувала свій борговий портфель.

"Ми обов'язково подамо до суду на Росію і вимагатимемо належної компенсації за всі збитки та втрачений бізнес", - заявив бізнесмен.

Сума збитків лише за знищені Росією підприємства Маріуполя може становити $17-20 млрд.

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Топ коментарі

  • Bodalux
    Вірю, що Ахметов буде судитися з Мордором, а от зелені, вони будуть просто "замирятися".
  • Олег Іванів 00188d35
    Пісєц русні, якщо ще добавлять до позову недоотриману вигоду та компенсації за знищених працівників.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    давай-давай...подавай !!!
    с паршивой овцы хоть шерсти клок )))
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