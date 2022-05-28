Прямої загрози штурму Слов'янська немає, однак наступ триває, - голова ВЦА Лях
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Наступ на Слов'янськ триває.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив в ефірі інформаційного марафону голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.
При цьому він додав, що прямої загрози штурму Слов'янська немає.
На цей час, як зазначив Лях, в Слов'янську і громаді залишається близько 30 тисяч цивільних.
"До військових дій близько 100 тисяч людей проживали в місті і громаді, а зараз вже десь 30 тисяч. Ми закликаємо людей евакуюватися, виїзд з міста безпечний в напрямку Дніпра і далі. Фактично кожен день виходять автобуси, вчора виїхало 50 осіб, позавчора 90. Для тих, хто хоче виїхати, ми таку можливість надаємо", - повідомив голова ВЦА.