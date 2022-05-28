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Прямої загрози штурму Слов'янська немає, однак наступ триває, - голова ВЦА Лях

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Прямої загрози штурму Слов'янська немає, однак наступ триває, - голова ВЦА Лях
Наступ на Слов'янськ триває.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив в ефірі інформаційного марафону голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

При цьому він додав, що прямої загрози штурму Слов'янська немає.

На цей час, як зазначив Лях, в Слов'янську і громаді залишається близько 30 тисяч цивільних.

"До військових дій близько 100 тисяч людей проживали в місті і громаді, а зараз вже десь 30 тисяч. Ми закликаємо людей евакуюватися, виїзд з міста безпечний в напрямку Дніпра і далі. Фактично кожен день виходять автобуси, вчора виїхало 50 осіб, позавчора 90. Для тих, хто хоче виїхати, ми таку можливість надаємо", - повідомив голова ВЦА.

Дивіться: Окупанти касетними снарядами обстріляли Слов'янськ, ніхто не постраждав, - мер Лях. ФОТОрепортаж

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