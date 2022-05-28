Стефанчук підтвердив закордонні відрядження Порошенка, - Ірина Геращенко. ДОКУМЕНТ

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що глава ВР Руслан Стефанчук підтвердив закордонні відрядження Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Тільки-но мала телефонну розмову з Головою ВР Русланом Стефанчуком. Він підкреслив, що підписав 2 розпорядження про закордонні відрядження Петра Порошенка. І що в нього немає інших розпоряджень, з іншими реквізитами чи QR кодами, бо діють ці", - поінформувала парламентар.

За словами Геращенко, Стефанчук розповів, що вчора мав дуже насичений день і рано ліг спати, тому не було можливості з ним зв'язатись вночі.

"На заклики долучитися до нашого відстоювання демократії, прав опозиції і парламентаризму, які почали порушуватися в Україні не сьогодні, а подих автократії вже надто відчутний, голова ВР сказав, що не поділяє моїх застережень і вважає ці заяви несуттєвими. Ми дякуємо голові ВР за те, що підтвердив наявність всіх розпоряджень і просимо зробити це публічно. Ганебна історія і відмазки виконавців всіх цих тем з відключенням телеканалів, марафоном єдності без опозиції, тепер вже не випуском з країни лідера опозиції, який має вже сьогодні виступати на ПА НАТО у Вільнюсі", - підсумувала нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенка не випускають за кордон у офіційне відрядження в складі парламентської делегації до Вільнюса на засідання парламентської асамблеї НАТО.

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