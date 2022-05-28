Молдова надіслала в Україну другу партію гуманітарної допомоги: намети, протигази, продукти харчування, одяг та засоби гігієни

Молдова відправила в Україну другу партію гуманітарної допомоги, яка містить спальні мішки, намети, протигази, продукти харчування, корм для тварин, одяг та засоби гігієни.

Про це 27 травня повідомили у пресслужбі молдовського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Як уточнили в уряді, п'ять вантажівок перевезли в Україну передані міністерством внутрішніх справ спальні мішки, намети, протигази.

У двох інших вантажівках - продукти, надані міністерством праці та соціального захисту.

"Це друга партія гуманітарної допомоги, яку Республіка Молдова відправляє до сусідньої країни, загальною вартістю понад 67,5 млн леїв (близько 3,5 млн доларів). Останню партію буде відправлено найближчим часом", - повідомили у кабміні.

Першу партію гуманітарної допомоги на суму 24 млн леїв Молдова відправила до України на початку квітня. Вміст останньої партії оцінюється у 1,2 млн.

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