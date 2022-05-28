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Зеленський про перспективи зміни влади в РФ: Вони всі бояться Путіна

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Зеленський про перспективи зміни влади в РФ: Вони всі бояться Путіна
Зміна влади в Росії наразі навряд чи можлива. Оточення сильно пов'язане злочинами і боїться Путіна.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню NOS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я бачу, що ця команда працює разом протягом багатьох років, і я думаю, що вони сильно пов'язані. На багатьох рівнях. Через їхні численні дії і злочини", - сказав він.

Зокрема, Зеленський нагадав про злочини Росії в Україні.

"Вони переплетені. Я не впевнений, що зараз можлива зміна влади. Думаю, вони всі бояться Путіна", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    А ти боїшся Пороха більше ніж *****.
  • Анатолій Готич
    про свою перспективу найперш помізкуй, хоча б про рояль подбай....
  • Saskia Jansen
    "Вчора дивилась фото Порошенко , який стоїть на кордоні Рава-Руська і його чомусь не випускають …

    На всіх каналах Телеграму це фото з дописами «хоче втікти» .

    Не випустили Гетьмана на дуже важливий міжнародний захід, незважаючи , що він член парламенськоі комісії з питань НАТО і офіційно отримав дозвіл на виїзд до Вільнюса. Люди, що коїться в країні ? Зелений терор діє в повному обсязі.
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