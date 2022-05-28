Військова техніка РФ оснащена американськими мікрочіпами, - ГУР МО
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Воєнна розвідка України здобула докази застосування в озброєнні та військовій техніці країни-окупанта мікроелектроніки виробленої в США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
Мікросхеми іноземного виробництва були виявлені співробітниками ГУР МО України в російських комплексах ППО "Панцир", ударних вертольотах Ка-52 "Алігатор" та крилатих ракетах Х-101.
Іноземні електронні компоненти у захопленій ворожій техніці, ще раз доводять "ефективність" російського "імпортозаміщення" та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій.