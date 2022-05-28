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Окупанти повідомили, що "закрили кордони" Херсонської області "в цілях безпеки"

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Окупанти повідомили, що "закрили кордони" Херсонської області "в цілях безпеки"
Російська окупаційна "влада" визнала, що не випускає українців з території Херсонської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Перетин кордону з боку Миколаївської та Дніпропетровської областей дуже небезпечний, з огляду на систематичні обстріли українських бойовиків (окупанти продовжують розповсюджувати наратив щодо незаконності української влади та армії. - Ред.). Після останніх обстрілів з їхнього боку загинули мирні люди, які опинилися в буферній зоні. Тому ми не рекомендуємо взагалі їздити в Україну, ні під яким приводом. Нам надходить дуже багато заяв, що пропадають чоловіки, яких одразу ж там забирають до армії як гарматне м'ясо (окупанти послідовно поширюють дезінформацію про начебто тотальну мобілізацію в Україні. - Ред.)", - зазначив виданню колаборант Кирило Стремоусов.

Втім росіяни радо пускають херсонців до окупованих територій Криму та Запорізької області, "а звідти - до народних республік Донбасу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти блокують виїзд мирних жителів з Херсона та області, - ОВА

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Соковитий Халапеньо🫑 🇺🇦
    @AbraKad13109226
    ·
    17 год
    Есть у меня дядя фермер. Комбайн,трактора,поля,пшеница, подсолнух.
    Зарабатывал за сезон пару лямов грн.
    Мечтал о СССР.
    Дождался.
    Теперь 70% урожая отдаст в республику и 30 себе!
    Так и надо *********.
  • 5 копійок
    Зелень здала Херсон на раз-два, а Миколаїв не дав їм здати генерал Марченко, якого найвеличніший був запроторив за ґрати.
  • Татьяна Неверовская
    Откуда у тебя такие сведения?? Херсон всегда был проукраинским и никого никуда не звал.
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