"Вчора три прильоти, сьогодні вночі - два": окупанти два дні поспіль обстрілюють Мерефу на Харківщині, - голова громади Сітов

Російські окупанти два дні поспіль обстрілюють ракетами місто Мерефа в Харківській області. Внаслідок обстрілів знищено електропідстанцію.

Про це Суспільному 28 травня повідомив голова Мереф’янської громади Веніамін Сітов, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора три прильоти, сьогодні вночі - два прильоти. Влучили на приватну територію, знищили електропідстанцію, яка працювала на сонячних батареях", - сказав Сітов.

За його словами, загиблих або поранених немає. Після попередніх влучань у місті відновили світло в приватних та багатоквартирних будинках. Зараз усі жителі міста отримують електроенергію.

Також читайте: Ворог намагається втримати зайняті позиції та не допустити просування ЗСУ на Харківщині, - Синєгубов