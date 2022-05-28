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Зеленський обговорив із Джонсоном активізацію роботи над гарантіями безпеки та постачання пального в Україну

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Зеленський обговорив із Джонсоном активізацію роботи над гарантіями безпеки та постачання пального в Україну
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У межах регулярного діалогу провів чергову телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки України, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну. Маємо спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти України", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Найкращі гарантії безпеки - це НАТО та відсутність зеленої наволочі у владі.
  • Олег Светлов 43cfaa53
    Зеленський чому не працює ЕКСПРЕСО 5КАНАКЛ іПРЯМИЙ.Чому порушується конституція України.
  • Ksenia VB
    Хм.. зелена ботва вражає ))
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