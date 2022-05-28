Зеленський обговорив із Джонсоном активізацію роботи над гарантіями безпеки та постачання пального в Україну
1 94721
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"У межах регулярного діалогу провів чергову телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки України, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну. Маємо спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти України", - йдеться в повідомленні.