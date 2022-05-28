Через постійні обстріли зупинено роботу Слов'янської ТЕС на Донеччині, - "Донбасенерго"
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З п’ятниці, 27 травня, роботу Слов'янської ТЕС у Донецькій області зупинено через постійні обстріли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Донбасенерго".
Таке рішення ухвалено у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їхніх сімей.
"З метою збереження життя і здоров'я персоналу станції, а також у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їхніх сімей, ПАТ "Донбасенерго" ухвалило рішення про зупинку роботи Слов'янської ТЕС 27 травня 2022 року", – додають у повідомленні.