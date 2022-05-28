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До армії РФ на контракт відтепер прийматимуть осіб віком до 65 років: Путін підписав закон

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До армії РФ на контракт відтепер прийматимуть осіб віком до 65 років: Путін підписав закон
Путін підписав закон про скасування вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби в армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Закон скасовує вікову межу для громадян працездатного віку (для чоловіків у Росії це 65 років) та іноземців, у якому їм надається право укладати контракт про військову службу.

Раніше перший військовий контракт міг укласти росіянин до 40 років та іноземець до 30 років.

Закон обґрунтовує скасування вікового обмеження тим, що російській армії потрібні "високопрофесійні фахівці", яким зазвичай понад 40 років.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Одним ударом всех пенсионеров. Экономия в пенсионном фонде.
  • Алекс Мышкевич
    "бабы дедов ещё нарожают!" 😂
    В.В.Путин
  • Valter Valter
    Этот полностью *бнушився диктатор будет воевать до последнего рашиста. ***** бросает все ресурсы страны на уничтожение Украины. Представьте какая у него маниакальная идея уничтожить всю Украину. А дурачки еще о каких то переговорах и мире думают с этой мразью нацистской
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