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Військового РФ з українським паспортом затримали на кордоні з Білоруссю, - ДПСУ

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Військового РФ з українським паспортом затримали на кордоні з Білоруссю, - ДПСУ
На кордоні з Білоруссю прикордонники спільно з СБУ затримали колишнього військового РФ, який прикривався українським паспортом та намагався потрапити в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"У 2009 році українець виїхав до росії, де отримав російське громадянство. Упродовж 2013-2014 років проходив строкову службу в збройних силах рф, а у 2016 році уклав контракт. За наявною інформацією, підрозділ, у якому служив чоловік, брав участь у військових діях на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Дійдуть після президентських виборів, коли буде інший президент.
  • Oleg S. 416831fd
    Нельзя так!! Может это будущий министр или целый голова ОП??
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