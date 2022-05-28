Військового РФ з українським паспортом затримали на кордоні з Білоруссю, - ДПСУ
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На кордоні з Білоруссю прикордонники спільно з СБУ затримали колишнього військового РФ, який прикривався українським паспортом та намагався потрапити в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"У 2009 році українець виїхав до росії, де отримав російське громадянство. Упродовж 2013-2014 років проходив строкову службу в збройних силах рф, а у 2016 році уклав контракт. За наявною інформацією, підрозділ, у якому служив чоловік, брав участь у військових діях на Донбасі", - йдеться в повідомленні.
Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.