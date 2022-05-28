Понад 357 тис. громадян України отримали візи тимчасового захисту Чехії

За даними Міністерства внутрішніх справ Чеської Републіки, з моменту вторгнення Росії в Україну візи тимчасового захисту отримали 357 566 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio.

Близько 75-80% спочатку зареєстрованих біженців, за даними, залишаються у Чеській Республіці.

З початку війни у ​​Поліції у справах іноземців зареєструвалося 264 846 осіб.

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Зазначається, що діти до 15 років, близько третини яких є серед біженців з України, не зобов'язані реєструватися.

Якщо порівнювати по регіонах, то найбільше біженців знаходиться у Празі, де відчувається гостра нестача місць для біженців. Тому найближчими днями на території Чеської пошти в районі Малешиці має бути побудоване друге наметове містечко, спеціально для біженців, які не мають права на тимчасовий захист у Чеській Республіці.