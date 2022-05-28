Новини • Війна

До 15 років позбавлення волі засудили чоловіка за здачу окупантам позицій ЗСУ в Харкові, - Офіс Генпрокурора

24 77278
Чоловіку, який "зливав" окупантам інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами. Чоловік намагався продовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але був затриманий правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру львів’янину, який коригував ракетний удар ворога по місту. Суд взяв його під варту, - Офіс генпрокурора

До 15 років позбавлення волі засудили чоловіка за здачу окупантам позицій ЗСУ в Харкові, - Офіс Генпрокурора 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Кому это отработанное говно нужно? Параше? Сомневаюсь.
  • V 2af7597c
    "Гюльчатай, відкрий личко" (с) Чому не показують пики зрадників? Турбуються про захист особистої інформації?
  • V 2af7597c
    Пора вже розстріли для зрадників вводити, у нас війна чи що? А то усе панькаються.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини