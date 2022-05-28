До 15 років позбавлення волі засудили чоловіка за здачу окупантам позицій ЗСУ в Харкові, - Офіс Генпрокурора

Чоловіку, який "зливав" окупантам інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами. Чоловік намагався продовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але був затриманий правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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