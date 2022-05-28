Окупанти постійно гатять по Авдіївці, але жодного метра не захопили, - голова ВЦА Барабаш

На Донеччині російські загарбники постійно обстрілюють Авдіївку, але жодного метра не захопили.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уже який тиждень поспіль ситуація дуже складна у місті, тривають постійні ворожі обстріли… Якщо говорити стосовно самого міста Авдіївка і так само промзони, то жодного метра квадратного чи якогось там, їм не вдалося захопити. Нічого їм не вдалося", - наголосив Барабаш.

Він зазначив, що у загарбників тактика дуже проста і вже відпрацьована: вони застосовують таку саму тактику, як по Маріуполю, як по Волновасі, наразі - по Сєверодонецьку, тобто вони намагаються з лівого та правого флангу місто просто оточити. На певних напрямках деякі просунення у них є, але не глобальні, ЗСУ тримають і дають відсіч, уточнив Барабаш.

"Вони, коли не можуть в лобову десь прорвати лінію оборони наших збройних сил, то, дійсно, знищують просто цивільну інфраструктуру, просто знищують будинки", - додав керівник міста.

Він констатував, що в Авдіївці наразі вже немає жодного непошкодженого будинку.

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"Проїжджаючи містом я вчора піймав себе на думці, що я не бачу жодної цілої будівлі у місті, руйнування дуже серйозні, пошкодження різного рівня", - сказав Барабаш.