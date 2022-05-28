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Україні не потрібна альтернатива членства в ЄС, - Зеленський

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Україні не потрібна альтернатива членства в ЄС, - Зеленський
Запропонований президентом Франції Емманюелем Макроном варіант європейської політичної спільноти для країн, які не є формальними членами Європейського Союзу, не є прийнятним для України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Nieuwsuur, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання журналістки щодо прийнятності "альтернативи членству в Євросоюзі", яку раніше запропонував президент Франції Емманюель Макрон, він зазначив: "Ні, я не думаю... Нам не потрібно це. Нам потрібна лише підтримка від цих країн, ми не хочемо альтернативи".

Він додав, що така ініціатива перегукується з тим, що пропонували прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Також читайте: "Якщо ви думаєте, що нам не місце в ЄС, то ви маєте це сказати чітко", - Зеленський - прем’єру Нідерландів Рютте

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Топ коментарі

  • Катерина 2abff6e7
    Єдиною альтернативою може бути лише Борис Джонсоненко.
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Кто бы сомневался. Тебе и ЕС не нужно. А от якбы ***** предложил таёжный союз, тогда да. Ты б аж бегом
  • Aleks_15
    нужно не хамлом быть, а дипломатом, но на это нужно учиться, а не на рояле играть
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