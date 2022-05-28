Україні не потрібна альтернатива членства в ЄС, - Зеленський

Запропонований президентом Франції Емманюелем Макроном варіант європейської політичної спільноти для країн, які не є формальними членами Європейського Союзу, не є прийнятним для України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Nieuwsuur, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання журналістки щодо прийнятності "альтернативи членству в Євросоюзі", яку раніше запропонував президент Франції Емманюель Макрон, він зазначив: "Ні, я не думаю... Нам не потрібно це. Нам потрібна лише підтримка від цих країн, ми не хочемо альтернативи".

Він додав, що така ініціатива перегукується з тим, що пропонували прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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