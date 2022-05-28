Окупанти на захоплених територіях діють за "методичкою нацистів", - Зеленський

Загарбники на тимчасово захоплених українських територіях катують представників місцевої влади, а у разі їхньої згоди на співпрацю - підписують документи і залишають працювати.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю нідерландському виданню Nieuwsuur, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Політика, яку застосовує Росія всюди: відключення телебачення, відключення від тієї чи іншої мережі Інтернет, підключення тільки свого телебачення - і починається інформаційна війна. Після цього людей, всю місцеву владу катують, вони всі в підвалах, вони загинули або їх спеціально для людей, показово катували, Середньовіччя!" - заявив глава держави.

Він підкреслив, що російські військові діють за однією схемою, як за "методичкою нацистів".

"Вони (загарбники. – Ред.) їх катують, прибирають або, якщо погоджується місцева влада працювати на них, вони підписують папери і залишають працювати", - сказав Зеленський.

Також він поінформував, що загарбники намагаються переводити всі школи на захоплених територіях на російську мову навчання.

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