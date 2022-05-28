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Окупанти на захоплених територіях діють за "методичкою нацистів", - Зеленський

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Окупанти на захоплених територіях діють за "методичкою нацистів", - Зеленський
Загарбники на тимчасово захоплених українських територіях катують представників місцевої влади, а у разі їхньої згоди на співпрацю - підписують документи і залишають працювати.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю нідерландському виданню Nieuwsuur, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Політика, яку застосовує Росія всюди: відключення телебачення, відключення від тієї чи іншої мережі Інтернет, підключення тільки свого телебачення - і починається інформаційна війна. Після цього людей, всю місцеву владу катують, вони всі в підвалах, вони загинули або їх спеціально для людей, показово катували, Середньовіччя!" - заявив глава держави.

Він підкреслив, що російські військові діють за однією схемою, як за "методичкою нацистів".

"Вони (загарбники. – Ред.) їх катують, прибирають або, якщо погоджується місцева влада працювати на них, вони підписують папери і залишають працювати", - сказав Зеленський.

Також він поінформував, що загарбники намагаються переводити всі школи на захоплених територіях на російську мову навчання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Путіна має чекати доля нацистів, - Воллес

Топ коментарі

  • Ivan Iktor
    За якою методичкою діють прикордонники, які Пороха не випускають??
  • Voc Vox
    "Тоді у цих безсовісних та аморальних "слуг народу" буде право запитати у суспільства...". Журналіст - про скандальний законопроект "про розстріл військовослужбовців"

    Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбуці прокоментував ідею законопроекту про "розстріл військовослужбовців".

    - Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах, не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву, не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна, не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян, не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні, не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади, не покарали російську агентуру у керівництві краіни, не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну, не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.

    От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.

    Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та бездіяльність.
  • Sergey Stolyarenko
    А вдруг Лаври Боневтіка перейдуть до Пороха - це ж катстрофа буде для ОПи!
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