"Компенсація" від окупантів за зруйноване в Маріуполі житло виявилась фейком, - Андрющенко
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Гучні анонси Росії про глобальне відновлення, відбудову та компенсацію за зруйноване житло несподівано (насправді - ніт) обернулося великим обманом. Питання в тому, що міністерство будівництва так званої "ДНР" випустило роз’яснення, що для отримання компенсації від Росії власники зруйнованого житла в Маріуполі мають подати оригінали документів, що підтверджують право власності. Не складно здогадатись, що всі документи в людей перетворились на попіл або назавжди заховані під завалами. Отримати копії або навіть роздрукувати виписки з реєстрів - неможливо", - йдеться в повідомленні.
За його словами, зараз окупаційну "адміністрацію" Маріуполя закидують скаргами, але ті лише розводять руками киваючи в бік Донецька.
"Приймальні пушиліна (той самий бік, куди кивають маріупольські колаборанти) в свою чергу теж знизують плечима і кажуть, що це рішення росії. Коло замкнулось. В підсумку, лише росія знов в прибутку отримавши тисячі сфабрикованих, але власноруч заповнених свідчень про фейкові злочини української армії", - додав Андрющенко.