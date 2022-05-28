Путін вибудував таку країну, в якій окрім нього ніхто нічого не вирішує, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін вибудував таку державу, в якій ніхто окрім президента РФ нічого не вирішує.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Nos, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання не в тому, що я хочу з ним (Путіним. - Ред.) домовлятися, питання в тому, що там немає з ким домовлятися. Він вибудував таку державу, в якій ніхто нічого не вирішує. Тому не важливо, що каже їхній міністр закордонних справ. Неважливо, чи відправляє він делегацію поговорити з нами. Всі ці люди - вони ніхто, на жаль", - пояснив президент.

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