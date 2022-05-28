Шольц та Макрон вкотре подзвонили Путіну: Закликали його піти на серйозні прямі переговори із Зеленським

Президент Франції та Емманюель Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц під час телефонної розмови з Путіним закликали президента Росії до негайного перемир'я та виведення військ з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи Франції та Німеччини, вона тривала 80 хвилин.

"Канцлер і президент Франції закликали до негайного перемир'я та відведення російських військ. Вони закликали президента Росії піти на серйозні прямі переговори з президентом України та знайти дипломатичне вирішення конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Макрон і Шольц також закликали Путіна "забезпечити покращення гуманітарного становища цивільного населення" та "позитивно відзначили відданість президента Росії поводженню з полоненими військовими відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, та забезпечення необмеженого доступу для Міжнародного комітету Червоного Хреста".

Крім того, лідери Німеччини та Франції також говорили з Путіним про глобальну продовольчу ситуацію, "яка особливо загострилася внаслідок агресивної війни з боку Росії".

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