Вокзал у Краматорську обстріляли з окупованих Старобешевого або Шахтарська, - результати експертизи
Як передає Цензор.НЕТ, про це журналістам Вільного радіо розповіла речниця головного управління СБУ Донеччини та Луганщини Галина Прищепа.
"За фактом обстрілу Краматорського залізничного вокзалу 8 квітня наші слідчі порушили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів і звичаїв війни. На замовлення слідчих експерти провели свою експертизу і надали нам висновки стосовно того, що ця керована ракета, яку в народі ми називаємо "Точка-У", летіла з окупованої території Донецької області", - сказала речниця СБУ.
Вона зазначила: ракета летіла у секторі від 125 до 170 градусів. У цьому районі є 2 окуповані міста - Старобешеве і Шахтарськ. З якого міста точно випущено ракету, наразі невідомо.
"Ми точно знаємо, що вони були випущені або звідти, або звідти. Але точніших даних наука нам вже не надає. З цим ще будуть розбиратися наші слідчі", - додає Прищепа.
З її слів, спроби росіян та окупаційної влади Донеччини звинуватити в обстрілі вокзалу ЗСУ "зазнали фіаско".
"Ми точно знаємо, що "Точка-У" прилетіла з окупованої території. Досудове розслідування триває, і наші слідчі доведуть цю справу до логічного завершення", - підкреслила речниця СБУ.
Як повідомлялося, 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. В той момент там були сотні людей, переважно жінки, діти та літні люди, які чекали на евакуацію. Внаслідок обстрілу загинула 61 людина та ще 121 зазнала поранень.
У середині травня стало відомо, що російські війська вгатили по вокзалу з окупованих територій. Таких висновків Служба безпеки України дійшла після проведення експертизи, але деталей тоді не розголошували.