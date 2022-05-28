Вокзал у Краматорську обстріляли з окупованих Старобешевого або Шахтарська, - результати експертизи

Українські експерти прорахували траєкторію "Точки-У", якою росіяни вгатили по Краматорському залізничному вокзалу. Фахівці стверджують, що ракета прилетіла з боку Шахтарська або Старобешевого, які перебувають під окупацією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це журналістам Вільного радіо розповіла речниця головного управління СБУ Донеччини та Луганщини Галина Прищепа.

"За фактом обстрілу Краматорського залізничного вокзалу 8 квітня наші слідчі порушили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів і звичаїв війни. На замовлення слідчих експерти провели свою експертизу і надали нам висновки стосовно того, що ця керована ракета, яку в народі ми називаємо "Точка-У", летіла з окупованої території Донецької області", - сказала речниця СБУ.

Вона зазначила: ракета летіла у секторі від 125 до 170 градусів. У цьому районі є 2 окуповані міста - Старобешеве і Шахтарськ. З якого міста точно випущено ракету, наразі невідомо.

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"Ми точно знаємо, що вони були випущені або звідти, або звідти. Але точніших даних наука нам вже не надає. З цим ще будуть розбиратися наші слідчі", - додає Прищепа.

З її слів, спроби росіян та окупаційної влади Донеччини звинуватити в обстрілі вокзалу ЗСУ "зазнали фіаско".

"Ми точно знаємо, що "Точка-У" прилетіла з окупованої території. Досудове розслідування триває, і наші слідчі доведуть цю справу до логічного завершення", - підкреслила речниця СБУ.

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Як повідомлялося, 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. В той момент там були сотні людей, переважно жінки, діти та літні люди, які чекали на евакуацію. Внаслідок обстрілу загинула 61 людина та ще 121 зазнала поранень.

У середині травня стало відомо, що російські війська вгатили по вокзалу з окупованих територій. Таких висновків Служба безпеки України дійшла після проведення експертизи, але деталей тоді не розголошували.

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