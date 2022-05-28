Зеленський розповів, чому не були евакуйовані люди перед вторгненням: "Нам пропонували рити окопи, вивозити людей, але не варто створювати паніку"
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю нідерландському Nieuwsuur, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Наша країна готувалась, ми знали, що це (російське повномасштабне вторгнення. - Ред.) може бути будь-коли. Нам пропонували бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до вторгнення", - сказав він.
Президент зазначив, що був не згоден з таким рішенням, оскільки це вплинуло б на українську економіку.
"Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки", - сказав Зеленський.
За його словами, зараз Україні не вистачає щонайменше 5 млрд доларів у бюджеті.
"Цей дефіцит виник у березні. Якби українська влада пішла на запропонований США крок, то у нас більше не було б економіки. Тоді нам було б дуже важко. Ми зрозуміли, що гривня впаде, як і гроші та компанії людей. І я думаю, це були великі ризики", — зазначив президент.
Водночас він наголосив, що українська армія була готова до нападу.
"Ми це показали їм", - сказав він.