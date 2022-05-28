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За попередніми оцінками, через війну Росії проти України голодуючих у світі стане більше на 18 млн, - представник ООН Мартіна

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За попередніми оцінками, через війну Росії проти України голодуючих у світі стане більше на 18 млн, - представник ООН Мартіна
Нестача продовольства, його висока ціна та дефіцит добрив, спричинені війною Росії з Україною, призведуть до того, що кількість голодуючих у світі досягне 218 млн, тобто близько трьох відсотків населення Землі.

Про це в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera заявив представник ООН Мауріціо Мартіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

"Кількість голодуючих у світі зростала, досягнувши майже 200 млн у 53 країнах у 2021 році. Ця війна ще більше погіршить сценарій, наші перші оцінки вказують на збільшення ще на 18 мільйонів людей, але зрозуміло, що багато чого залежатиме також від розвитку конфлікту", - зауважив він.

За новими оцінками ООН, в українських портах заблоковано шість мільйонів тонн зерна та майже 14 мільйонів тонн кукурудзи. Як мінімум 36 із 55 країн, що розвиваються, залежать від українського та російського експорту пшениці.

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Мартіна зазначив, що організація працює над організацією вивезення українського зерна та кукурудзи вантажівками до Румунії, звідки продовольство сплавлятиметься Дунаєм. Проте обсяг вивезеного зерна не зрівняється з тим, що до російсько-української війни експортувався морем.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Можемо висловити стурбованість...
    Чи не так, ООН? Стурбованість!
  • fresh guacamole
    То нехай ці 18 млн. зберуть хоча б 300 тис. боєздатних, озброять їх африканськими Т55 та відкриють другий фронт у Новоросійську чи Владивостоці.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    запитання до представника ООН :
    а через війну, агресію і геноцид на скільки менше стане самих українців??? чи це таке...
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