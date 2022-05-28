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Військовим шляхом ми не можемо повністю відновити нашу територію, потрібна дипломатія, - Зеленський

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Військовим шляхом ми не можемо повністю відновити нашу територію, потрібна дипломатія, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський не вважає, що військовим шляхом Україна може повернути всі окуповані території, оскільки може втратити сотні тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю нідерландському телеканалу NOS.

"Для мене перемога - відновлення територіальної цілісності, абсолютно всіх територій. Я не вважаю, що військовим шляхом ми можемо повністю відновити всю нашу територію. Якщо ми вирішимо йти саме таким шляхом, то ми втратимо сотні тисяч людей", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, як мінімум потрібно повернутись до кордонів станом на 24 лютого 2022 року. 

"Після цього ми можемо говорити про відстоювання нашої території шляхом дипломатії", - додав президент.

"Ми можемо воювати з РФ, але точно не до останньої людини. Якщо їм все одно, то мені не все одно. Якщо ми повернемось на лінію 24 числа, то я впевнений, Росія сяде за стіл перемовин. Ми не готові віддавати Крим та Донбас Російській Федерації", - додав глава держави.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    "Нужна проста пірістать стрілять і дагаварітся где-та пасірідіне". В Ростов пора Вовочке
  • Ksenia VB
  • Alex 999 34b95bf2
    Вот те на Вовуся чи протрезвел.
    А как же мы всё вернём, территорий
    не отдадим,усех накажем?
    Дипломатия это как Königsberg в аренду на 50 лет.
    А наказывать ты их тоже по дипломатии будешь и триллионы они дипломатично выплатят?
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