Пентагон замовив ракети для ПЗРК Stinger на $624 млн, замість тих, що передали Україні

За даними CNN, Міністерство оборони США уклало контракт на суму 624 млн доларів для поповнення запасів зенітних ракет Stinger, оскільки значна їх частина була надана Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що контракт укладається "на закупівлю ракет Stinger та супутнього обладнання". Терміни завершення робіт не вказані.

США надіслали в Україну понад 1400 систем Stinger, включаючи ракети та пускові установки, щоб на початковому етапі війни допомогти протистояти спробам Росії контролювати небо.

Хоча радіус дії цих систем занадто малий (до 5 км), аби вражати літаки на великих висотах, вони можуть ефективно збивати безпілотники, а також вертольоти й літаки на низьких висотах.

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Зазначається, що самі США мало використовують "Стінгери", але вони мають великий попит в Україні від початку російського вторгнення.