Війська РФ здійснили ракетний та мінометний обстріл Сумщини, - ДПСУ
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Російські окупаційні війська сьогодні обстрілювали територію Сумщини ракетами та мінами.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні після 16-ої години ворожий літак здійснив 6 пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям Сумського району. Ракети влучали поза межами населених пунктів", - зазначили в Держприкордонслужбі.
Також сьогодні після 12 години ворог випустив 5 мінометних мін з боку російського населеного пункту троєбортне по прикордонній території Шосткинського району.