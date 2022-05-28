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Псевдопаспорти РФ брати не можна, тому що Росія хоче мобілізувати людей і використовувати їх як гарматне м'ясо, - мер Мелітополя Федоров

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Псевдопаспорти РФ брати не можна, тому що Росія хоче мобілізувати людей і використовувати їх як гарматне м'ясо, - мер Мелітополя Федоров
Жителів окупованого Мелітополя застерігають від отримання російських паспортів.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Псевдопаспорти РФ брати не можна. Насамперед, видача паспортів робиться, щоб закрити питання щодо нестачі військових у війні проти України. Раніше проводився перепис, були пропозиції на блокпостах. Вони хочуть видати паспорти Росії, щоб мобілізувати мешканців Мелітополя та використовувати як гарматне м'ясо", - пояснив очільник міста.

За словами Федорова, цей документ не має жодної цінності.

Цей паспорт не буде визнаний ні Україною, ні будь-якою іншою країною. 

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Топ коментарі

  • oleg1966
    Не заставят. Я сам с Мелитополя и брать эти паспорта кроме пенсионеров и коллаборантов ни кто не будет
  • irina 093cde28
    Найтрагічніша сторона цієї дії з паспортами, що вона не є спонтана а проводиться плановано, з урахуванням попереднього успішного досвіду на раніше окупованих територіях.
    І це після 30 років (одне покоління) незалежности. Якщо те, що Україна мала ці роки з її керманичами і політиками, можна назвати незалежністю від крємля.
  • Welle
    Он был в плену у рашистов, его обменяли
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