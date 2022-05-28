Я не сподіваюся на державний переворот у Росії. Вони всі бояться Путіна, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський переконаний, що всередині владної верхівки Росії ніхто не збирається усувати російського президента Володимира Путіна від влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент заявив у інтерв’ю для нідерландського телеканалу NOS
Зеленський зазначив: ""Я думаю, що вся ця команда працює довгі роки, і вони зміцнені між собою. Вони пов’язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами – принаймні ми вважаємо це злочинами, те, що відбувається проти нас. І вони об’єднані.
Я не впевнений щодо зміни режиму Путіна прямо зараз. Я думаю, що вони всі його бояться".