Я не сподіваюся на державний переворот у Росії. Вони всі бояться Путіна, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що всередині владної верхівки Росії ніхто не збирається усувати російського президента Володимира Путіна від влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент заявив у інтерв’ю для нідерландського телеканалу NOS

Зеленський зазначив: ""Я думаю, що вся ця команда працює довгі роки, і вони зміцнені між собою. Вони пов’язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами – принаймні ми вважаємо це злочинами, те, що відбувається проти нас. І вони об’єднані.

Я не впевнений щодо зміни режиму Путіна прямо зараз. Я думаю, що вони всі його бояться".

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