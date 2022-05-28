Новини

Я не сподіваюся на державний переворот у Росії. Вони всі бояться Путіна, - Зеленський

7 88681
Я не сподіваюся на державний переворот у Росії. Вони всі бояться Путіна, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський переконаний, що всередині владної верхівки Росії ніхто не збирається усувати російського президента Володимира Путіна від влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент заявив у  інтерв’ю для нідерландського телеканалу NOS

Зеленський зазначив: ""Я думаю, що вся ця команда працює довгі роки, і вони зміцнені між собою. Вони пов’язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами – принаймні ми вважаємо це злочинами, те, що відбувається проти нас. І вони об’єднані.

Я не впевнений щодо зміни режиму Путіна прямо зараз. Я думаю, що вони всі його бояться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовим шляхом ми не можемо повністю відновити нашу територію, потрібна дипломатія, - Зеленський

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Ну реально достал уже своим нытьем.
  • 4 Повістки
  • Sophia-Maria Duglass
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини