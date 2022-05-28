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Більше 80% українців хочуть володіти зброєю, - опитування в Дії

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Більше 80% українців хочуть володіти зброєю, - опитування в Дії
Згідно з проміжними результатами опитування громадян в додатку "Дія", більше 62% українців підтримують обіг зброї для особистого захисту, і ще 18% підтримують обмежений обіг для спеціальних потреб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у додатку Дія.

Онлайн-опитування ще триває до 1 червня.

Станом на вечір 28 травня в Дії проголосувало більше 1 000 030 громадян України.

18,24% підтримали відповідь "Для спеціальних потреб"

62,62% – "Для особистого захисту"

і 19,15% – "Я проти".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пояснив, що в першому варіанті мається на увазі обмежений обіг вогнепальної зброї. Він передбачатиме, що зброю можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, проте носити зброю заборонено. Зберігати можна буде тільки вдома, а використовувати в тирах і на стрільбищах.

Другий варіант передбачає вільний обіг вогнепальної зброї з легалізацією носіння зброї в громадських місцях.

Ці опитування є офіційними урядовими опитуванням громадської думки. Утім результати опитування не зобов’язують владу до ухвалення певних рішень, а мають лише рекомендаційний характер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці в "Дії" можуть розповісти, який варіант володіння зброєю вважають доречним

Топ коментарі

  • Bird Jackdaw
    Свобода! Право на захист себе і рідних! Не важливо від кого чи від бандитів чи звгарбників.
  • Small Jerboa
    До 24 лютого, хотів дома рушницю.
    Після 24 лютого, хочу дома: кулемет, люльку, три НЛАВ, 20 гранат та два стінгера.
  • Andrey Levenov
    зараз прийдуть дебіли які почнуть розвопідати як це погано, чекаємо.
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