Автодилер спробував убити чотирьох клієнтів на Львівщині, він затриманий, - Нацполіція

Чотири особи отримали поранення в результаті вибуху гранати в автомобілі неподалік державного кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, інцидент стався 27 травня на стоянці одного з готелів поблизу кордону з Польщею. Постраждали два 54-річні чоловіки, 54-річна жінка та 43-річний чоловік, усі жителі Київської області

Як з'ясували поліцейські, постраждалі віддали по кілька тисяч доларів кожен 41-річному киянинові, який обіцяв купити за кордоном автомобілі та доставити клієнтам в Україну. За даними поліції, чоловік привласнив гроші, а клієнтів вирішив убити. Він зібрав усіх потерпілих біля кордону і коли всі четверо перебували в автомобілі, він під надуманим приводом вийшов з автомобіля і залишив на сидінні сумку з гранатою, яка вибухнула та травмувала чотирьох людей. Ніхто не загинув.

Киянина затримали та пред'явили йому підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

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