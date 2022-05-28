Автодилер спробував убити чотирьох клієнтів на Львівщині, він затриманий, - Нацполіція
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.
За даними поліції, інцидент стався 27 травня на стоянці одного з готелів поблизу кордону з Польщею. Постраждали два 54-річні чоловіки, 54-річна жінка та 43-річний чоловік, усі жителі Київської області
Як з'ясували поліцейські, постраждалі віддали по кілька тисяч доларів кожен 41-річному киянинові, який обіцяв купити за кордоном автомобілі та доставити клієнтам в Україну. За даними поліції, чоловік привласнив гроші, а клієнтів вирішив убити. Він зібрав усіх потерпілих біля кордону і коли всі четверо перебували в автомобілі, він під надуманим приводом вийшов з автомобіля і залишив на сидінні сумку з гранатою, яка вибухнула та травмувала чотирьох людей. Ніхто не загинув.
Киянина затримали та пред'явили йому підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.