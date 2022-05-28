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Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком, - Аслунд про заборону виїзду Порошенку до Вільнюсу

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Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком, - Аслунд про заборону виїзду Порошенку до Вільнюсу
Шведський дипломат і економіст Андерс Аслунд прокоментував ситуацію з забороною виїзду Петру Порошенку на саміт НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Аслунд  зазначив: "Це смішна, неприйнятна та шкідлива поведінка української влади, яка блокує екс-президента Порошенка для  відвідування важливої Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі".

Він продовжив: "НАТО зрозуміє це як те, що Україна недостатньо демократична для вступу в НАТО. Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенка без пояснення причин не випускають за кордон у офіційне відрядження на засідання парламентської асамблеї НАТО, - Ірина Геращенко

Топ коментарі

  • Денис Коновалов 4caafe82
    Таке враження, шо для зебізян війна проти Пороха важливіша ніж проти мацкалі
  • Mykola Trofimenko
    Шведам черговий респект!
  • maravillo
    А 73% зловтішаються. Думають, що "зробили" Пороха.
    Але знову ж - зробили самі себе, тільки мізків не вистачає усвідомити це.
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