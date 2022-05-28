Рашисти ввечері 28 травня обстріляли Кривий Ріг, - Вілкул (оновлено)

Ввечері 28 травня російські окупанти обстріляли Кривий Ріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Олександр Вілкул.

Він зазначив: "Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі. Всім залишатися в укриттях".

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Пізніше очільник військової адміністрації повідомив, що внаслідок ракетного удару практично знищено один із заводів міста.

"Приліт кількох ракет на територію одного із промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено. Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяно підрозділи рятувальників", - написав Вілкул.