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Рашисти ввечері 28 травня обстріляли Кривий Ріг, - Вілкул (оновлено)

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Рашисти ввечері 28 травня обстріляли Кривий Ріг, - Вілкул (оновлено)
Ввечері 28 травня російські окупанти обстріляли Кривий Ріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Олександр Вілкул.

Він зазначив: "Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі. Всім залишатися в укриттях".

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Пізніше очільник військової адміністрації повідомив, що внаслідок ракетного удару практично знищено один із заводів міста.

"Приліт кількох ракет на територію одного із промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено. Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяно підрозділи рятувальників", - написав Вілкул.

Топ коментарі

  • Mikhail Saveliev
    Вилкул конченная ватная проститутка
  • Robert Bodnar
    Я його добре пам'ятаю ще з часів "яника"... усю його гидотну риторику..
    Проте, якщо цьому чуваку рідний край виявився ріднішим за "руцкіймір" -- то честь цому і хвала.
    І не Савельєвим осуджувати.. бо то прізвище має глибокі мокшанські корні...
  • Володимир Д
    Что, клуб корректировщиков?
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