Сєверодонецьк під українським прапором, орки не просунулися далі готелю "Мир", - Гайдай
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Сєверодонецьк перебуває під українським прапором, російські війська не просунулися далі готелю "Мир".
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєверодонецьку. Місто під українським прапором. Орки досі контролюють територію готелю "Мир", далі не просунулися, мають значні втрати", - йдеться у повідомленні
Гайдай також повідомив, що тривають бої в селах на підступах до Сєверодонецька.