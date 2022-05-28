Сєверодонецьк під українським прапором, орки не просунулися далі готелю "Мир", - Гайдай

Сєверодонецьк перебуває під українським прапором, російські війська не просунулися далі готелю "Мир".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєверодонецьку. Місто під українським прапором. Орки досі контролюють територію готелю "Мир", далі не просунулися, мають значні втрати", - йдеться у повідомленні

Гайдай також повідомив, що тривають бої в селах на підступах до Сєверодонецька.

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