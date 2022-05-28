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Сєверодонецьк під українським прапором, орки не просунулися далі готелю "Мир", - Гайдай

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Сєверодонецьк під українським прапором, орки не просунулися далі готелю "Мир", - Гайдай
Сєверодонецьк перебуває під українським прапором, російські війська не просунулися далі готелю "Мир".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєверодонецьку. Місто під українським прапором. Орки досі контролюють територію готелю "Мир", далі не просунулися, мають значні втрати", - йдеться у повідомленні

Гайдай також повідомив, що тривають бої в селах на підступах до Сєверодонецька.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Луганщина не відрізана, доступ що в Лисичанськ, що в Сєверодонецьк є, - Гайдай

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    и о погоде ))))
    Появились сообщения, что наши отработали по складу БК в Донецке

    https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3715

    Сейчас там детонируют "взрывоопасные предметы"
  • Right Right 2d264255
    Зеленський зайнятий тим щоб Пороха не пропустити в Європу відстоювати інтереси України, захист Луганщини не на часі для нього
  • Maxim Ak-Murza
    Если есть реальная угроза окружения, надо отходить.И отходить ВОВРЕМЯ!!! Все цивильные, которые хотели выехать - выехали, а те, кто не хочет эвакуироваться после всех Буч - это ожидатели "русского мира".
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