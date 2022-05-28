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Зеленський: Заборона окупантів на виїзд українців із окупованих територій на півдні країни - це прояв слабкості

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Зеленський: Заборона окупантів на виїзд українців із окупованих територій на півдні країни - це прояв слабкості
Президент України Володимир Зеленський назвав "проявом слабкості" заборону виїзду українців з окупованих територій Херсонської області.

"З'являється все більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд наших людей із тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів. І закрили індивідуальний виїзд людей", - сказав він у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не приймав би. Однозначно це прояв слабкості. Прояв того, що їм нема чого дати людям. Та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей у заручники", - сказав він.

Зеленський наголосив, що "Україна поверне все своє. Все. І це обов'язково. І це лише питання часу. І щодня цей час, час визволення скорочується. Ми для цього робимо все".

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Топ коментарі

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..а заборона владою виїзду Пороха за кордон у державних справах?.. це прояв сили, чи чого?.. сором і ганьба на увесь світ..(
  • Right Right 2d264255
    А чому взагалі території на півдні стали окупованими?
  • Сергій Тим ( 25%)
    Ну давай розкажи як ти проводив підготовку до війни щоб не допустити окупації. розкажи як ти рив окопи, евакуйовував людей перед війною, з твої же слів тобі ще рік тому про це говорили штати... давай розкажи!
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