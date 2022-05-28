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УПЦ МП зберегла єдність з вбивцею Кирилом, - Епіфаній

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УПЦ МП зберегла єдність з вбивцею Кирилом, - Епіфаній
Очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній вважає, що проведення собору УПЦ (МП) мало на меті покращити ставлення з боку суспільства

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у ефірі єдиного телемарафону, передає Liga.net

"Мета собору - зберегти статус-кво і змінити ставлення до себе українського суспільства без розриву стосунків з Російською православною церквою й очільником Московського патріархату Кирилом Гундяєвим", – зазначив Епіфаній.

Вінн наголосив, що ПЦУ прагне до єдності в Україні та готова до діалогу з УПЦ (МП) без умов та ультиматумів.

"Вони надалі зберігають єдність із вбивцею - патріархом Кирилом, який дозволяє вбивати українців. На жаль, вони не відновили стосунків із вселенським патріархом, а навпаки, підтвердили усі попередні рішення. Де-факто зв'язок з Москвою залишається, а де-юре у них є бажання уникнути закону покликаного перейменувати їх", – додав митрополит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Незалежність" УПЦ МП була ініційована Держдепом США, але єдність зберігається, - РПЦ

Як повідомляв Цензор.НЕТ 27 травня, у Києві відбувся собор Української православної церкви. На соборі було прийнято рішення про оголошення незалежності від Російської православної церкви

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    попня кацапська, солдатня кацапсься - не шукайте там Боґа....
    все пропито і забуто...
  • Maxim Ak-Murza
    24.02.2022 Мир разделился на людей и русских.И сегодня каждый может выбирать сам кто он такой - человек или зверь. Для этого Бог и дал человеку свободу выбора.
  • izzabaru
    Старий кагебіст у рясі.

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