УПЦ МП зберегла єдність з вбивцею Кирилом, - Епіфаній
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у ефірі єдиного телемарафону, передає Liga.net
"Мета собору - зберегти статус-кво і змінити ставлення до себе українського суспільства без розриву стосунків з Російською православною церквою й очільником Московського патріархату Кирилом Гундяєвим", – зазначив Епіфаній.
Вінн наголосив, що ПЦУ прагне до єдності в Україні та готова до діалогу з УПЦ (МП) без умов та ультиматумів.
"Вони надалі зберігають єдність із вбивцею - патріархом Кирилом, який дозволяє вбивати українців. На жаль, вони не відновили стосунків із вселенським патріархом, а навпаки, підтвердили усі попередні рішення. Де-факто зв'язок з Москвою залишається, а де-юре у них є бажання уникнути закону покликаного перейменувати їх", – додав митрополит.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 27 травня, у Києві відбувся собор Української православної церкви. На соборі було прийнято рішення про оголошення незалежності від Російської православної церкви