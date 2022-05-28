До столиці Фінляндії Гельсінкі прибули чотири кораблі НАТО після масштабних навчань

У порт Гельсінкі прибули чотири кораблі країн НАТО. Вони мають продемонструвати потужних сигнал підтримки Фінляндії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle.

Кораблі США, Німеччини та Франції зайшли в Гельсінкі після участі в масштабних навчаннях в Балтійському морі.

Як заявив глава Міноборони Антті Кайкконен, візит цих суден був узгоджений ще до того, як Фінляндія прийняла рішення подавати заявку на вступ до НАТО, проте перебування цих кораблів союзників у територіальних водах Фінляндії стне потужним сигналом.

Напередодні Міноборони Фінляндії повідомило про збільшення кількості запланованих військових навчань за участю міжнародних партнерів на тлі "вікна невизначеності" у зв'язку з розглядом заявки країни на вступ до НАТО.

"У той час як триває процес розгляду нашої заявки, ми будемо посилювати співпрацю з партнерами. Це відбивається в тому числі в тому, що ми будемо більше тренуватися з найближчими партнерами, і в наступні місяці буде більше візитів... це явний сигнал підтримки для Фінляндії і це також сприяє зміцненню нашої обороноздатності", - зазначив він.

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