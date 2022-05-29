На Київщині біля кордону Білорусі все спокійно, але загроза області є постійною, – голова ОВА Кулеба

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба запевнив, що біля кордону з Білоруссю на Київщині наразі все спокійно, однак зауважив, що область постійно перебуває під загрозою російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у відеозверненні з Чорнобиля, опублікованому в телеграмі.

"В останні дні дуже багато інформації було різного плану щодо того, що можливе знову вторгнення російських військ з боку білоруського кордону. Тому сьогодні ми виїхали разом з керівництвом обласної поліції, перевірили засоби безпеки.

На сьогоднішній день все в області спокійно. Та інформація, яку ви бачите в соцмережах, не відповідає дійсності, щодо того, що тут ведуться якісь активні дії. Все наразі в Київській області нормально, ситуація повністю під контролем сил безпеки", - зазначив він.

Разом з тим, Кулеба нагадав, що "на жаль, тепер Київська область перебуває постійно під загрозою вторгнення і під загрозою ракетних ударів".