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Склад боєприпасів вибухнув у окупованому Донецьку, - соцмережі. ВIДЕО

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У Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічному заводі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

В результаті вибуху почалося загоряння. Поки невідомо, якої шкоди це принесе окупантам.

У соцмережах пишуть, що на вул. Коксохімічній, 1 (колишній коксохімзавод) почалася детонація боєприпасів, зафіксовано потрапляння снарядів на вул. Суворова, 115, вул. Острогорського, 24/2 та інші адреси.

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Топ коментарі

  • Marko Lukash
    Гори - гори ясно ...
  • vidasik
    Bojevyje gusi proleteli?
  • Александр Товба
    Слава Україні !
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