Склад боєприпасів вибухнув у окупованому Донецьку, - соцмережі. ВIДЕО

У Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічному заводі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

В результаті вибуху почалося загоряння. Поки невідомо, якої шкоди це принесе окупантам.

У соцмережах пишуть, що на вул. Коксохімічній, 1 (колишній коксохімзавод) почалася детонація боєприпасів, зафіксовано потрапляння снарядів на вул. Суворова, 115, вул. Острогорського, 24/2 та інші адреси.